В российском городе установили таблички «Семья. Вера. Отечество» с опечаткой

Таблички развесили на катке на площади Ленина, там появилось сразу 6 плакатов с одинаковой опечаткой. Администрация Читы признала ошибку, таблички перепечатают.

Жаль, что в загранпаспорте малейших опечаток не прощают. Ранее IT-специалисту по имени Георгий не дали выехать из страны, потому что в загране его имя было указано как Георгии. То есть вместо «й» стояла буква «и». А за свой новогодний отпуск за рубежом парень заплатил круглую сумму. Подробности этой истории — здесь.