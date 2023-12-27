В российском городе установили таблички «Семья. Вера. Отечество» с опечаткой
В Чите местные жители заметили, что на одном из городских катков появились таблички с надписью «Семья. Вера. Отечество», напечатанной старославянским шрифтом. Получилось стильно, вот только авторы допустили обидную ошибку. В слове «Отечество» они пропустили букву «е», и в итоге получилось «отчество». В городской администрации пообещали сделать новые таблички.
Таблички развесили на катке на площади Ленина, там появилось сразу 6 плакатов с одинаковой опечаткой. Администрация Читы признала ошибку, таблички перепечатают.
Жаль, что в загранпаспорте малейших опечаток не прощают. Ранее IT-специалисту по имени Георгий не дали выехать из страны, потому что в загране его имя было указано как Георгии. То есть вместо «й» стояла буква «и». А за свой новогодний отпуск за рубежом парень заплатил круглую сумму. Подробности этой истории — здесь.