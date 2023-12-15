Россиянин собрался менять колено и чуть не умер от разрыва аорты

Об уникальной операции рассказали сосудистые хирурги Челябинской областной больницы. Разрыв аорты случился у водителя скорой помощи Александра Романова из села Кидыш. Он поступил в больницу села Уйское в тяжёлом состоянии — у мужчины был геморрагический шок. Позже выяснилось, что об аневризме он знал, но со временем забыл о её существовании.

«Когда собирал документы на операцию по замене коленного сустава, у меня обнаружили болячку эту, аневризму. Но надо было суставы менять. Пока их делал, про неё забыл. Ну, ноги ходят и ладно, а она не беспокоила. Снова начал работать. И тяжёлое приходилось носить, и дрова колоть, и в бане парился, как всегда, по-деревенски», — рассказал Александр Романов.

В сельской больнице мужчине провели УЗИ, после чего местные врачи связались с челябинскими специалистами. Те направили в Уйское двух сосудистых хирургов и анестезиолога. Те провели сложную операцию — заменили разорвавшийся сосуд синтетическим протезом. Она шла восемь часов. Через несколько дней мужчину перевезли в кардиореанимацию областной больницы, где он встал на ноги. После его доставили в стационар по месту жительства.

Врачи отметили, что Романову повезло, ведь разрыв аневризмы приводит к смерти свыше 60% пациентов, которых успевают доставить в стационар, и 100% тех, кто не обратился к медикам.