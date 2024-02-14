Опубликовано 14 февраля 2024, 12:50
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Россиянин доигрался в компьютер до комы
Печальными последствиями закончился для жителя Сургута вечер за компьютерными играми. В скорую позвонил его сын, который обнаружил отца лежащим на полу. Как рассказали родственники мужчины, он играл до 3 часов утра, причём жена предлагала ему отдохнуть, но он на всё отвечал отказом. Позднее ему всё равно пришлось отдохнуть, но в больнице.
Как рассказали родственники геймера, внезапно он пожаловался на сильную головную боль и упал, потеряв сознание. После этого у него начались судороги и его несколько раз вырвало.
Жена и сын пытались самостоятельно привести главу семейства в сознание, но не вышло и они вызвали скорую. Та оперативно доставила жителя Сургута в местную больницу и передала в руки реаниматологов. Как сообщили родственники мужчины, он не курил и не злоупотреблял алкоголем.
Но винить во всём видеоигры не стоит, как оказалось, до комы может довести всё что угодно. Например, житель Петербурга решил как-то раз расслабиться и выпил кружку пива, а наутро впал в кому.