Россиянин доигрался в компьютер до комы

Как рассказали родственники геймера, внезапно он пожаловался на сильную головную боль и упал, потеряв сознание. После этого у него начались судороги и его несколько раз вырвало.

Жена и сын пытались самостоятельно привести главу семейства в сознание, но не вышло и они вызвали скорую. Та оперативно доставила жителя Сургута в местную больницу и передала в руки реаниматологов. Как сообщили родственники мужчины, он не курил и не злоупотреблял алкоголем.

Но винить во всём видеоигры не стоит, как оказалось, до комы может довести всё что угодно. Например, житель Петербурга решил как-то раз расслабиться и выпил кружку пива, а наутро впал в кому.