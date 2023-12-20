Россиянин лишился новогоднего отдыха за рубежом из-за одной буквы в загране

Георгий собирался отправиться в новогодний тур вместе со своей девушкой. Пара полгода копила на отдых за рубежом и заплатила за путёвку 300 000 рублей. С 18 декабря по 5 января они должны были посетить 5 стран. Но в итоге москвичи не смогли даже выехать из России.

Пограничники увидели опечатку в имени Георгия в загранпаспорте и забрали его документ. При этом россиянин утверждает, что он уже летал по этому заграну в Турцию, Хорватию и Бельгию.

Айтишнику посоветовали сделать новый загранпаспорт. Второй вариант — подать в суд на МВД за выдачу документа с ошибкой, но Георгий уверен, что это ни к чему хорошему для него не приведёт.

«Праздник испорчен, настроения никакого, я был очень зол в тот момент. Попытаюсь вернуть хотя бы часть денег за поездку», — посетовал молодой человек в беседе с «Осторожно, Москва».

11 декабря 2023 года в России вступили в силу новые правила сдачи загранпаспортов. Некоторых россиян обязали сдать свой загран на хранение в органы власти, которые выдали документ. Кого конкретно это касается — узнайте здесь.