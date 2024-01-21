Россиянин напоролся на уголовку из-за арендованной приставки. Просто не вывез катку

Мужчина заключил с владельцем приставки договор об аренде — всё-таки штучка была недешёвая и стоила 67 000 рублей. Однако спустя некоторое время геймер перестал выходить на связь, а всё потому, что чужую приставку он уже продал.

Силовики быстро нашли подозреваемого, и оказалось, что это их давний знакомый — 27-летний не единожды судимый местный житель. На него возбудили уголовное дело о мошенничестве, и положение мужчины явно не выигрышное.

Лучше бы он посвятил своё время чему-то более легальному. Например, 13-летний пацан из США прошёл «Тетрис» до конца и стал знаменитым. Он дошёл до 157-го уровня и и набрал 999 999 очков.