Опубликовано 21 января 2024, 08:00
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Россиянин напоролся на уголовку из-за арендованной приставки. Просто не вывез катку
Интересную, но не очень умную схему заработка придумал один типчик из Северска в Томской области. Он нашёл по объявлению человека, который предлагал в аренду свою игровую приставку — таких появляется немало во время долгих праздников. Но владелец приставки не знал, чем вся история в итоге закончится — и для него, и для его ласточки.
Мужчина заключил с владельцем приставки договор об аренде — всё-таки штучка была недешёвая и стоила 67 000 рублей. Однако спустя некоторое время геймер перестал выходить на связь, а всё потому, что чужую приставку он уже продал.
Силовики быстро нашли подозреваемого, и оказалось, что это их давний знакомый — 27-летний не единожды судимый местный житель. На него возбудили уголовное дело о мошенничестве, и положение мужчины явно не выигрышное.
Лучше бы он посвятил своё время чему-то более легальному. Например, 13-летний пацан из США прошёл «Тетрис» до конца и стал знаменитым. Он дошёл до 157-го уровня и и набрал 999 999 очков.