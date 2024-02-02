Россиянин охотился на лося, но попал в наркомана

Как сообщил Вязниковский городской суд, преступник пришёл с повинной, активно сотрудничал со следствием, признал вину, принёс извинения потерпевшей стороне. Все эти смягчающие обстоятельства суд учёл. При этом отягчающим обстоятельством стал факт совершения преступления с использованием оружия и боеприпасов.

В итоге россиянину дали один год тюрьмы, но потом срок заменили на принудительные работы сроком на один год и удержание 10% от зарплаты. Плюс потерпевшая сторона взыскала с осуждённого 800 000 рублей за моральный вред.

Ранее стало известно, что отец случайно убил своего сына. Он добавил в котлеты нитритную соль в неправильной дозировке.