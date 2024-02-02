Опубликовано 02 февраля 2024, 20:40
1 мин.
Россиянин охотился на лося, но попал в наркомана
Во Владимирской области россиянин пошёл на охоту на лося в Вязниковском районе. Как раз в этот же момент двое наркоманов искали закладки в лесу. Охотник принял их за лосей и выстрелил, одному человеку пуля попала в голову и он умер на месте. История случилась ещё в феврале 2022 года, но подробности происшествия и последствия стали известны только сейчас.
Как сообщил Вязниковский городской суд, преступник пришёл с повинной, активно сотрудничал со следствием, признал вину, принёс извинения потерпевшей стороне. Все эти смягчающие обстоятельства суд учёл. При этом отягчающим обстоятельством стал факт совершения преступления с использованием оружия и боеприпасов.
В итоге россиянину дали один год тюрьмы, но потом срок заменили на принудительные работы сроком на один год и удержание 10% от зарплаты. Плюс потерпевшая сторона взыскала с осуждённого 800 000 рублей за моральный вред.
Ранее стало известно, что отец случайно убил своего сына. Он добавил в котлеты нитритную соль в неправильной дозировке.