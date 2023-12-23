Россиянин ошибся кабинетом в поликлинике и от злости разгромил его

В бешенство мужчина пришёл, когда врач спросила, какие симптомы беспокоят его сейчас. Усмирять буйного пациента пришлось группе быстрого реагирования, которую вызвала доктор. Они скрутили мужчину и выволокли его из помещения.

Пациент, как выяснилось, вообще обратился не по адресу — он пришёл в кабинет неотложной помощи, куда приходят люди в экстренных случаях. Мужчина предъявил врачу листок с симптомами и заявил, что ему нужна группа, сообщил местный портал 74.ru. Только врач всё равно не смогла бы ему помочь, потому что работает по другому профилю.

Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Ранее в Екатеринбурге две женщины подрались у детского сада, куда водят своих детей. Всё из-за национального вопроса.