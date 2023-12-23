Россиянин ошибся кабинетом в поликлинике и от злости разгромил его
В Челябинске мужчина разгромил кабинет врача в местной поликлинике. Изначально пациент шёл в медучреждение за справкой, которая помогла бы оформить ему инвалидность после инсульта, перенесённого 7 лет назад. Однако в процессе беседы с врачом что-то пошло не так, и разъярённый мужчина принялся крушить мебель в кабинете доктора. Оказалось, он просто зашёл не по адресу.
В бешенство мужчина пришёл, когда врач спросила, какие симптомы беспокоят его сейчас. Усмирять буйного пациента пришлось группе быстрого реагирования, которую вызвала доктор. Они скрутили мужчину и выволокли его из помещения.
Пациент, как выяснилось, вообще обратился не по адресу — он пришёл в кабинет неотложной помощи, куда приходят люди в экстренных случаях. Мужчина предъявил врачу листок с симптомами и заявил, что ему нужна группа, сообщил местный портал 74.ru. Только врач всё равно не смогла бы ему помочь, потому что работает по другому профилю.
Полиция проводит проверку по факту инцидента.
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