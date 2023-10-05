Россиянин получил Нобелевскую премию по химии и узнал об этом раньше времени

Королевская академия наук Швеции, которая определяет нобелевских лауреатов, в этот раз разослала письмо с именами победителей на 4 часа раньше, чем обычно.

На удивлённые вопросы журналистов председатель Нобелевского комитета по химии Йохан Аквист заявил, что произошла техническая ошибка. К тому времени, когда были названы имена лауреатов, комитет ещё даже не собрался на заседание.

Впрочем, итоговое решение не отличалось от пресс-релиза — премия всё-таки досталась тем же учёным, о которых говорилось в нём. Екимов, Бавенди и Брус сделали фундаментальные открытия в области нанотехнологий, отметили в Королевской академии наук Швеции. В частности, они занимались «открытием и исследованием квантовых точек — наночастиц, которые настолько малы, что их размер определяет их свойства».

Екимов родился в 1945 году в СССР. В 1967 году окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1989 году стал доктором физико-математических наук. В конце 1990-х годов учёный уехал на Запад. Он преподавал в европейских университетах, а в США работал в компании Nanocrystals Technology.

Вместе со своими коллегами-учёными Екимов разделит призовой фонд Нобелевской премии по химии — 11 млн шведских крон, или около $1 млн.

Ранее Нобелевский комитет уже объявил лауреатов 2023 года в области медицины и физики.