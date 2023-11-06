Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса. Съедил в отпуск, называется

Как сообщил MSK1.RU, Артур купил билеты на самолёт из Москвы в Стамбул на 4 ноября, а далее на стыковочный рейс Стамбул — Мехико. Но рейс из российской столицы неожиданно отметили. В результате ни в какое Мехико он не попал, а значит, и бронь за отели тоже сгорела. Мужчина объяснил, что покупал невозвратные билеты на сайтах агрегатора в России, а отели не смог отменить, так как время бесплатной отмены брони закончилось. Вместо отдыха получилась дыра в бюджете в 500 000 рублей.

При этом авиакомпания Turkish Airlines, которая как раз и отменила рейс, даже не предложила варианты решения проблемы или какие-нибудь альтернативы. Артур отметил, что билеты на другие рейсы у них раскуплены на неделю вперёд, а для поездки бизнес-классом нужно доплачивать ещё полмиллиона рублей.

В общем, ни поездки, ни денег.

Впрочем, некоторые умудряются из Сибири в Стамбул доехать с всего одним рублём в кармане. Как — рассказали тут.