Жизнь
Опубликовано 05 февраля 2024, 16:50
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Россиянин потерял рюкзак с кучей денег, но дворник помог вернуть богатства

Многие уверены, что если случайно потерять что-то ценное, то назад это вернуть это уже не получится — кто-то обязательно приберёт это к рукам. Но есть и честные, бдительные люди, которые чужого не бедут. Так поступил дворник, который во время уборки на дворовой территории одного из колледжей в Карелии нашёл рюкзак с крупной суммой денег.
freepik

freepik

Как рассказали в отделе полиции № 2 Управления МВД России по Петрозаводску, к ним поступил звонок о подозрительном предмете. Это был бесхозный рюкзак камуфляжного цвета. Его нашёл дворник во время уборки.

Сначала на место приехала полиция, а потом уже и кинолог с собакой. Когда стало понятно, что опасности рюкзак не представляет, его открыли и обнаружили там документы и 355 000 рублей налички. Владельцем вещей оказался 28-летний житель Беломорска. Его разыскали, чтобы вернуть его богатства и документы.

В полиции напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов трогать их не стоит — лучше отойти подальше и позвонить в правоохранительные органы.

Впрочем, порой людям удаётся вернуть себе и совсем маленькие по размеру, но дорогие сердцу вещи. Ранее в США рабочие перерыли 20 т мусора, чтобы найти обручальное кольцо.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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