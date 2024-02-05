Россиянин потерял рюкзак с кучей денег, но дворник помог вернуть богатства

Как рассказали в отделе полиции № 2 Управления МВД России по Петрозаводску, к ним поступил звонок о подозрительном предмете. Это был бесхозный рюкзак камуфляжного цвета. Его нашёл дворник во время уборки.

Сначала на место приехала полиция, а потом уже и кинолог с собакой. Когда стало понятно, что опасности рюкзак не представляет, его открыли и обнаружили там документы и 355 000 рублей налички. Владельцем вещей оказался 28-летний житель Беломорска. Его разыскали, чтобы вернуть его богатства и документы.

В полиции напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов трогать их не стоит — лучше отойти подальше и позвонить в правоохранительные органы.

Впрочем, порой людям удаётся вернуть себе и совсем маленькие по размеру, но дорогие сердцу вещи. Ранее в США рабочие перерыли 20 т мусора, чтобы найти обручальное кольцо.