Россиянин прилетел в США без паспорта, визы и билета на самолёт. Он назвался Сергеем
Документы сейчас нужны, даже чтобы получить заказ в службе доставки. Что уж говорить про перелёты и путешествия — там без паспорта, визы и билетов никуда не уедешь и не улетишь. Можно забыть взять в отпуск чемодан с вещами или косметику, но паспорт ни в коем случаем. Оказалось, что в этом мире всё возможно. Например, один мужчина умудрился добраться до США вообще без всего.
Anete Lūsiņa / Unsplash
Как сообщил телеграм-канал Baza, странная история произошла ещё в ноябре. В аэропорт Лос-Анджелеса из Копенгагена прилетел мужчина. При себе у него не было ни паспорта, ни визы, ни билетов. Ко всему прочему, он не числился в числе пассажиров своего рейса и непонятно, как пробрался на борт. Сам он представился Сергеем Очигавой и заявил, что имеет гражданство России и Израиля, а ещё исправно трудится экономистом.
Правда, больше человек ничего не помнит, даже то, что делал в Дании. Поначалу он говорил, что его паспорт в самолёте, но там правоохранители ничего не нашли и тогда загадочного пассажира увезли в ФБР.
Там Сергей объяснил, что не спал уже три дня и мало что помнит. Он так и не мог сказать, где билеты и куда они делись, как он садился в самолёт, тоже не помнит. Как рассказали потом бортпроводники, во время полёта мужчина постоянно пересаживался с места на место и два раза просил вторую порцию еды.
Отмечается, что в телефоне путешественника нашли лишь фото табло в аэропорту Копенгагена и скрины с отметками хостелов в Германии. Кто он — так до сих пор и неизвестно.
Если у вас с документами всё в порядке, то вот куда можно поехать на новогодние праздники.