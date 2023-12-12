Россиянин прилетел в США без паспорта, визы и билета на самолёт. Он назвался Сергеем

Как сообщил телеграм-канал Baza, странная история произошла ещё в ноябре. В аэропорт Лос-Анджелеса из Копенгагена прилетел мужчина. При себе у него не было ни паспорта, ни визы, ни билетов. Ко всему прочему, он не числился в числе пассажиров своего рейса и непонятно, как пробрался на борт. Сам он представился Сергеем Очигавой и заявил, что имеет гражданство России и Израиля, а ещё исправно трудится экономистом.

Правда, больше человек ничего не помнит, даже то, что делал в Дании. Поначалу он говорил, что его паспорт в самолёте, но там правоохранители ничего не нашли и тогда загадочного пассажира увезли в ФБР.

Там Сергей объяснил, что не спал уже три дня и мало что помнит. Он так и не мог сказать, где билеты и куда они делись, как он садился в самолёт, тоже не помнит. Как рассказали потом бортпроводники, во время полёта мужчина постоянно пересаживался с места на место и два раза просил вторую порцию еды.

Отмечается, что в телефоне путешественника нашли лишь фото табло в аэропорту Копенгагена и скрины с отметками хостелов в Германии. Кто он — так до сих пор и неизвестно.

Если у вас с документами всё в порядке, то вот куда можно поехать на новогодние праздники.