Россиянин проглотил вставную челюсть и прожил так 6 лет. А потом она его укусила
Инородные предметы чаще всего проглатывают дети: им просто интересно всё пощупать и попробовать на вкус. Тут за ними нужен глаз да глаз. Но бывает, что что-то не то проглатывают и взрослые люди. Как правило, это происходит случайно. Вот и в Кемеровской области местный житель обратился с жалобами на острую боль в животе. На рентгене врачи увидели то, что меньше всего ожидали, — зубы.
Врачи городской больницы № 11 обнаружили у пациента вставную челюсть в желудочно-кишечном тракте. Кемеровчанин рассказал, что проглотил вставные зубы ещё 6 лет назад, но ничего не болело, поэтому к врачам он и не обращался. А тут вдруг прихватило — когда челюсть его «укусила», выхода не осталось.
Специалисты достали протез малоинвазивным способом. Сейчас пациент уже дома.
Недавно инородное тело застряло в глотке у школьницы в Воронеже. Она наряжала ёлку, держала в зубах иголку и случайно её проглотила. Врачам пришлось оперировать её всю ночь.