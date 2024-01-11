Россиянин проглотил вставную челюсть и прожил так 6 лет. А потом она его укусила

Врачи городской больницы № 11 обнаружили у пациента вставную челюсть в желудочно-кишечном тракте. Кемеровчанин рассказал, что проглотил вставные зубы ещё 6 лет назад, но ничего не болело, поэтому к врачам он и не обращался. А тут вдруг прихватило — когда челюсть его «укусила», выхода не осталось.

Специалисты достали протез малоинвазивным способом. Сейчас пациент уже дома.

Недавно инородное тело застряло в глотке у школьницы в Воронеже. Она наряжала ёлку, держала в зубах иголку и случайно её проглотила. Врачам пришлось оперировать её всю ночь.