Россиянин провёл почти год под арестом из-за ошибки нейросети

Несмотря на алиби, несклонность к насилию и разницу в возрасте, Цветкова арестовали. За учёного вступились коллеги по работе, друзья и родственники, но никаких результатов это не дало, сообщил Mash. На днях о случившемся рассказали президенту Владимиру Путину во время заседания Совета по правам человека. И 11 декабря Замоскворецкий суд Москвы отменил арест гидрологу.

Вот она обратная сторона технологического прогресса. Причём отказываться от использования нейросетей никто пока не собирается. Недавно искусственный интеллект даже написал первый в мире закон, который был принят. Речь о местном законотворчестве, но кто знает, как оно пойдёт в дальнейшем.