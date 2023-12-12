Россиянин провёл почти год под арестом из-за ошибки нейросети
Российский учёный-гидролог провёл 10 месяцев под арестом из-за ошибки искусственного интеллекта. Теперь его освободили. Александра Цветкова задержали в феврале 2023 года в аэропорту Домодедово, обвинив в убийствах 20-летней давности. Всё потому, что нейросеть нашла 55-процентное совпадение лица учёного и фоторобота реального преступника. К слову, фоторобот составили ещё в 2003 году.
Несмотря на алиби, несклонность к насилию и разницу в возрасте, Цветкова арестовали. За учёного вступились коллеги по работе, друзья и родственники, но никаких результатов это не дало, сообщил Mash. На днях о случившемся рассказали президенту Владимиру Путину во время заседания Совета по правам человека. И 11 декабря Замоскворецкий суд Москвы отменил арест гидрологу.
Вот она обратная сторона технологического прогресса. Причём отказываться от использования нейросетей никто пока не собирается. Недавно искусственный интеллект даже написал первый в мире закон, который был принят. Речь о местном законотворчестве, но кто знает, как оно пойдёт в дальнейшем.