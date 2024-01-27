Россиянин решил засудить МТС на $1 млрд из-за вечеринки Ивлеевой

По третьему иску Трещев потребовал от сотового оператора МТС перевести $1 млрд на счёт фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

От Ивлеевой тот же истец требовал передать 1 млрд рублей этому фонду — это заявление не приняли.

Вместе с этим суд принял ещё один иск — от некоего Олега Останнии. Тот потребовал от МТС компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей. При этом иск в части требований к Ивлеевой суд также не стал рассматривать.

После «почти голой» вечеринки в суды подавали несколько исков и к Ивлеевой, и к МТС. В компании указали, что не имеют к мероприятию отношения, они не спонсоры и не организаторы клубного перформанса. С началом скандала МТС убрала Ивлееву из числа амбассадоров и разорвала с ней рекламные контракты.

Скандальная вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». Через несколько дней против неё подали коллективный иск на 1 млрд рублей. Инициатором был продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков. Ему дважды отказали в рассмотрении иска.

К слову, Ивлеевой от суда всё же досталось. За организацию «почти голой» вечеринки её оштрафовали на 100 000 рублей.