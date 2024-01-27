Жизнь
Опубликовано 27 января 2024, 10:40
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Россиянин решил засудить МТС на $1 млрд из-за вечеринки Ивлеевой

Московский суд с третьей попытки принял иск из-за «почти голой» вечеринки. Истцом указан некий А. С. Трещев. А вот иск к самой Насте Ивлеевой Таганский суд отказался рассматривать, поскольку посчитал, что моральный вред причинён совместными действиями ответчиков. Однако истец ещё может подать новое заявление по месту жительства блогерши. Суды уже два раза отказались принимать аналогичные иски к рассмотрению.
Россиянин решил засудить МТС на $1 млрд из-за вечеринки Ивлеевой
© Freepik/freepik

По третьему иску Трещев потребовал от сотового оператора МТС перевести $1 млрд на счёт фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

От Ивлеевой тот же истец требовал передать 1 млрд рублей этому фонду — это заявление не приняли.

Вместе с этим суд принял ещё один иск — от некоего Олега Останнии. Тот потребовал от МТС компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей. При этом иск в части требований к Ивлеевой суд также не стал рассматривать.

После «почти голой» вечеринки в суды подавали несколько исков и к Ивлеевой, и к МТС. В компании указали, что не имеют к мероприятию отношения, они не спонсоры и не организаторы клубного перформанса. С началом скандала МТС убрала Ивлееву из числа амбассадоров и разорвала с ней рекламные контракты.

Скандальная вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». Через несколько дней против неё подали коллективный иск на 1 млрд рублей. Инициатором был продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков. Ему дважды отказали в рассмотрении иска.

К слову, Ивлеевой от суда всё же досталось. За организацию «почти голой» вечеринки её оштрафовали на 100 000 рублей.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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