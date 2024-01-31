Россиянин с дипломом от ChatGPT нашёл жену с помощью нейросети

С чего всё началось

В 2021 году у Александра Жадана закончились отношения с прежней девушкой. Он хотел найти новую, но не особо отвлекаясь от учёбы, хобби и общения. И тогда мужчине пришла мысль автоматизировать процесс поиска. Эту задачу он доверил всё тому же чат-боту ChatGPT, который когда-то уже написал для него диплом.

Что он сделал

Сначала Александр научил нейросеть отбирать профили в приложении для знакомств. Она искала ему девушек из Москвы и Санкт-Петербурга. Условия: минимум две фотографии в профиле, нет отметок о знаке зодиака и вероисповедании, и никаких безработных. Чтобы пообщаться с понравившейся, Александр задал ChatGPT команду: «Ты парень, общаешься с девушкой впервые. Твоя задача: не сразу, но пригласить на свидание».

Общение началось, но поначалу бот подводил — забывал, о чём переписка. А ещё он назначал встречи с несколькими девушками одновременно, причём в Битцевском парке Москвы, который не считается особо безопасным. В итоге после такого предложения они больше не хотели общаться.

Ну Александр, конечно, усовершенствовал бота — и прежняя проблема отвалилась. Плюс москвич научил его учитывать свои предпочтения во внешности кандидаток и распознавать их на фотографиях. После этого он просил бота составить характеристику девушки, чтобы не просматривать все диалоги, и в итоге ходил на несколько встреч.

Чем всё закончилось

Со временем москвич выделил одну из всех — Карину.

«Очень эмпатичная, весёлая, симпатичная, самостоятельная и вечно на движе. Проще говоря, ОНА!» — написал он.

В итоге Жадан адаптировал нейросеть только под общение с ней. Однажды бот внезапно порекомендовала мужчине жениться на Карине. Александр это оценил и задал ChatGPT разработать план такого предложения, на которое она точно ответит да. И всё удалось.

Сколько ушло времени и денег

На весь эксперимент ушло 120 часов, $1432 (около 128 000 рублей) на доступ к API и до 200 000 рублей на счета в ресторанах.

По мнению программиста, если бы он искал девушку обычным способом, пришлось бы потратить больше 5 лет и 13 млн рублей.

Как бот ChatGPT написал диплом

В начале 2023 года выяснилось, что есть в России выпускник, который не пыхтел над дипломом сам, а доверил эту задачу нейросети. Такое решение Александр Жадан объяснил тем, что диплом — это переоценённая задача, на которую он не хотел тратить много времени. Пока другие писали выпускную работу месяцами, у Александра ушло на неё всего 23 часа.

В итоге москвич защитил диплом на тройку — комиссия посчитала некоторые формулировки в тексте неясными.

Когда всё раскрылось, Александру пришлось разговаривать с администрацией своего университета. Но не без помощи юриста удалось всё уладить.