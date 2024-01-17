Россиянин с топором устроил дебош в здании администрации Пхукета. Вот такой вот отпуск

Как сообщило издание KhaoSod, 24-летний парень разбил стеклянную дверь и проник в здание администрации ночью. Он разгуливал там в одних шортах до тех пор, пока его не спугнули дежурные сотрудники службы безопасности. С собой у россиянина был топор. Для чего он его прихватил — неизвестно, но на полу рядом со столом секретаря полиция нашла капли крови.

От охранников парень сбежал на мотоцикле, который он угнал у местного жителя. Спустя некоторое время полиция всё-таки задержала нарушителя. У него, предварительно, психическое расстройство.

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