16:00, 17 января 2024
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Россиянин с топором устроил дебош в здании администрации Пхукета. Вот такой вот отпуск
На отдыхе все ведут себя по-разному: кто-то часами нежится на пляже и купается, кто-то осматривает достопримечательности, а кто-то расслабляется во время ночных гуляний и вечеринок. У одного россиянина на Пхукете тоже выдалась весёлая ночка. Он проник в здание администрации и устроил там дебош, но это ещё не все его приключения.
Как сообщило издание KhaoSod, 24-летний парень разбил стеклянную дверь и проник в здание администрации ночью. Он разгуливал там в одних шортах до тех пор, пока его не спугнули дежурные сотрудники службы безопасности. С собой у россиянина был топор. Для чего он его прихватил — неизвестно, но на полу рядом со столом секретаря полиция нашла капли крови.
От охранников парень сбежал на мотоцикле, который он угнал у местного жителя. Спустя некоторое время полиция всё-таки задержала нарушителя. У него, предварительно, психическое расстройство.
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