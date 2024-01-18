13:20, 18 января 2024
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Россиянин угнал авто бывшего коллеги, чтобы съездить на вокзал за девушкой
Житель Хабаровска нашёл весьма оригинальный, но противозаконный способ передвижения по городу — стащил машину у своего знакомого. Он пришёл на старое место работы, забрал куртку коллеги и уехал на его машине встречать любимую с поезда. Автомобиль исчез ненадолго — так же втихаря его вернули, но владелец увидел пропажу раньше и обратился в полицию.
К правоохранителям пришёл 33-летний сотрудник склада интернет-магазина. Он рассказал, что после работы не обнаружил в раздевалке своей куртки, в которой лежали ключи от иномарки, а выйдя на улицу — и её самой.
В итоге полицейские выяснили, что это дело рук 31-летнего бывшего коллеги мужчины. Угнать авто он решил для того, чтобы встретить на вокзале свою девушку. Теперь на нарушителе уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Кстати, его уже ловили на краже и нарушении правил дорожного движения.
А 21-летнему парню из Магадана для угона даже не понадобился ключ. Он запрыгнул в чужое заведённое авто и умчал к своему другу.