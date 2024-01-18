Россиянин угнал авто бывшего коллеги, чтобы съездить на вокзал за девушкой

К правоохранителям пришёл 33-летний сотрудник склада интернет-магазина. Он рассказал, что после работы не обнаружил в раздевалке своей куртки, в которой лежали ключи от иномарки, а выйдя на улицу — и её самой.

В итоге полицейские выяснили, что это дело рук 31-летнего бывшего коллеги мужчины. Угнать авто он решил для того, чтобы встретить на вокзале свою девушку. Теперь на нарушителе уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Кстати, его уже ловили на краже и нарушении правил дорожного движения.

А 21-летнему парню из Магадана для угона даже не понадобился ключ. Он запрыгнул в чужое заведённое авто и умчал к своему другу.