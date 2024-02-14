Россиянин воткнул себе ложку в глаз, но врачи смогли сохранить ему зрение

Как сообщил телеграм-канал Baza, пациент попал в Алатырскую центральную районную больницу с обострением панкреатита. Через несколько дней ему стало хуже — он потерял связь с реальностью и напал на соседа. Видимо, свою роль сыграло его пристрастие к алкоголю. В итоге дебошир схватил ложку и вогнал её себе в глаз.

Зрение удалось спасти, так как врачи оказались рядом. Медики вызвали в больницу нейрохирурга, который экстренно провёл операцию. Сейчас мужчина частично парализован и ему предстоит долгое восстановление.

Ранее врачи в Башкирии спасли женщину, у которой была 30-литровая опухоль.