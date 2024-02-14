Опубликовано 14 февраля 2024, 17:50
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Россиянин воткнул себе ложку в глаз, но врачи смогли сохранить ему зрение
Кажется, что хирургам иногда удаётся невозможное. Они могут не только достать, как говорится, человека с того света, но ещё и дать ему возможность полноценно жить. В Чувашии хирурги спасли мужчину, который во время приступа белой горячки воткнул себе ложку в глаз. Повезло, что россиянин уже и так лежал в больнице и нейрохирург оперативно смог оказать помощь.
Как сообщил телеграм-канал Baza, пациент попал в Алатырскую центральную районную больницу с обострением панкреатита. Через несколько дней ему стало хуже — он потерял связь с реальностью и напал на соседа. Видимо, свою роль сыграло его пристрастие к алкоголю. В итоге дебошир схватил ложку и вогнал её себе в глаз.
Зрение удалось спасти, так как врачи оказались рядом. Медики вызвали в больницу нейрохирурга, который экстренно провёл операцию. Сейчас мужчина частично парализован и ему предстоит долгое восстановление.
Ранее врачи в Башкирии спасли женщину, у которой была 30-литровая опухоль.