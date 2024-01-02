Россиянин выиграл в лотерею 1 млрд рублей. Рады за него, но не от всего сердца
Многие мечтают получить наследство от далёкого родственника или выиграть в лотерею, чтобы решить все свои проблемы с помощью солидных финансовых вложений, ради которых ничего не придётся делать. Но покупая билетик на кассе супермаркета или на почте, оформляя его онлайн, всё равно мало веришь в победу. Но некоторым всё-таки везёт — как повезло жителю Тюмени.
С невероятной удачи начался новый год для неизвестно жителя Тюмени — неизвестного по понятным причинам. Представители лотереи рассказали, что тот сорвал банк и выиграл целый миллиард рублей. Конечно, после всех налогов и вычетов он получит на руки сумму поменьше, но это всё ещё на 870 млн рублей больше, чем есть у каждого из нас.
По словам организаторов лотереи, тюменец стал уже третьим в истории лотерейным миллиардером. В прошлом году победил мужчина из Нижнего Новгорода.
Если хочется попытать силы в лотерее, нужно убедиться, что это не мошенники. Как это сделать — читайте в этом материале.