Россиянин выиграл в лотерею 1 млрд рублей. Рады за него, но не от всего сердца

С невероятной удачи начался новый год для неизвестно жителя Тюмени — неизвестного по понятным причинам. Представители лотереи рассказали, что тот сорвал банк и выиграл целый миллиард рублей. Конечно, после всех налогов и вычетов он получит на руки сумму поменьше, но это всё ещё на 870 млн рублей больше, чем есть у каждого из нас.

По словам организаторов лотереи, тюменец стал уже третьим в истории лотерейным миллиардером. В прошлом году победил мужчина из Нижнего Новгорода.

Если хочется попытать силы в лотерее, нужно убедиться, что это не мошенники. Как это сделать — читайте в этом материале.