Россиянин неплохо заработал на мобильных играх и купил особняк в Лондоне за 2,8 млрд рублей

Первый особняк Бухман, по данным СМИ, купил ещё в 2019 году. Стоил он, кстати, вдвое дороже — £45 млн (по актуальному курсу это почти 5,2 млрд рублей). Представитель миллиардера не стал комментировать слухи о том, что тот улучшил жилищные условия.

Состояние Игоря Бухмана, по данным Bloomberg, составляет $3,5 млрд, или почти 319 млрд рублей. Компанию Playrix он основал с братом Дмитрием. Примерно 10 лет назад офис разработчика мобильных игр переехал в Ирландию. А сами бизнесмены называют себя теперь гражданами Израиля.

А в Китае миллионер 20 лет притворялся бедным. Его сын мечтал поскорее вырасти, чтобы помочь отцу расплатиться с долгами.