Жизнь
10:40, 23 декабря 2023
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Россиянка на конкурсе «Мисс Земля» вошла в восьмёрку лучших

Представительница Албании Дрита Зира стала «Мисс Земля» 2023. В конкурсе всего четыре победительницы от стихий Земли, Воздуха, Огня и Воды. «Мисс Земля» — самый почётный титул. «Мисс Воздух» стала представительница Филиппин Ильяна Адуана, «Мисс Вода» — красотка из Вьетнама До Тхи Лан Ань, а «Мисс Огонь» — участница из Таиланда Кора Блиалулт. Мероприятие проходило во вьетнамском городе Хошимин.

кадр из видео / YouTube-канал

кадр из видео / YouTube-канал

Международный конкурс «Мисс Земля» проводится с 2001 года и является одним из самых престижных конкурсов красоты наряду с «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». Он продвигает экологическую осведомлённость, сохранение природы и социальную ответственность. Девушки соревнуются не только в красоте, но и в знании проблем экологии. Победительницы в дальнейшем выступают в качестве послов по защите окружающей среды.

В 2023 году в список 20 наиболее красивых участниц соревнований вошли красотки из Нидерландов, Таиланда, Бельгии, ЮАР, Филиппин, Болгарии, Индии, Пуэрто-Рико, Албании, Зимбабве, Бразилии, Канады, Великобритании, Маврикия, США и других стран. Приз зрительских симпатий получила представительница Индонезии. Российская конкурсантка Дарья Луконькина вошла в топ-8 соревнования.

Ранее стало известно, что победительницу конкурса «Мисс Россия — 2016» Яну Добровольскую обокрали.

Автор:Анна Рожкова
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