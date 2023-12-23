Россиянка на конкурсе «Мисс Земля» вошла в восьмёрку лучших

Международный конкурс «Мисс Земля» проводится с 2001 года и является одним из самых престижных конкурсов красоты наряду с «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». Он продвигает экологическую осведомлённость, сохранение природы и социальную ответственность. Девушки соревнуются не только в красоте, но и в знании проблем экологии. Победительницы в дальнейшем выступают в качестве послов по защите окружающей среды.

В 2023 году в список 20 наиболее красивых участниц соревнований вошли красотки из Нидерландов, Таиланда, Бельгии, ЮАР, Филиппин, Болгарии, Индии, Пуэрто-Рико, Албании, Зимбабве, Бразилии, Канады, Великобритании, Маврикия, США и других стран. Приз зрительских симпатий получила представительница Индонезии. Российская конкурсантка Дарья Луконькина вошла в топ-8 соревнования.

Ранее стало известно, что победительницу конкурса «Мисс Россия — 2016» Яну Добровольскую обокрали.