Россиянка не ходила к стоматологам и допрыгалась. У неё сгнила челюсть
К врачам наведываться никто не любит, причём по разным причинам. Кто-то боится боли, кто-то не хочет трепать себе нервы в очередях, а кому-то жалко денег. Но как ни крути, на регулярные чекапы ходить нужно, особенно если есть жалобы, иначе есть риск запустить какое-нибудь нехорошее заболевание. Как и произошло с 45-летней жительницей Набережных Челнов.
Жительница Набережных Челнов по жизни старалась не ходить к стоматологу и обратилась к врачу, только когда её сильно прижало. К медикам она поступила очень истощённая и измученная, потому что из-за боли в челюсти не могла есть твёрдую пищу, а правую сторону лица у неё вообще перекосило.
Ошарашенные врачи провели осмотр, и оказалось, что у женщины хронический остеомиелит нижней челюсти, а если по-простому, то у неё просто сгнила половина челюсти. Во время срочной операции ей удалили повреждённый кусок (а это 10 см) и заменили его на титановую пластину.
При этом нужно понимать, что хронический остеомиелит возник после длительного периода, во время которого болезнь то обострялась, то уходила в стадию ремиссии. И на начальных этапах с ней можно было справиться гораздо проще и с меньшими последствиями.
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