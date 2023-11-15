Россиянка не ходила к стоматологам и допрыгалась. У неё сгнила челюсть

Жительница Набережных Челнов по жизни старалась не ходить к стоматологу и обратилась к врачу, только когда её сильно прижало. К медикам она поступила очень истощённая и измученная, потому что из-за боли в челюсти не могла есть твёрдую пищу, а правую сторону лица у неё вообще перекосило.

Ошарашенные врачи провели осмотр, и оказалось, что у женщины хронический остеомиелит нижней челюсти, а если по-простому, то у неё просто сгнила половина челюсти. Во время срочной операции ей удалили повреждённый кусок (а это 10 см) и заменили его на титановую пластину.

При этом нужно понимать, что хронический остеомиелит возник после длительного периода, во время которого болезнь то обострялась, то уходила в стадию ремиссии. И на начальных этапах с ней можно было справиться гораздо проще и с меньшими последствиями.

Иногда на зубах могут появляться белые гладкие пятна. Откуда они берутся и насколько опасны, можно почитать вот здесь.