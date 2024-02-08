Россиянка перевела мошенникам 24 млн рублей. Их счёт оказался небезопасным

О случившемся жертва обмана рассказала полиции. По её словам, сначала «сотрудник мобильного оператора» предложил ей обновить срок действия сим-карты, а для этого продиктовать код из СМС. После него с женщиной связалась уже «сотрудница госуслуг» и совершенно честно сообщила, что код из СМС её просили прислать мошенники.

Но это тоже было частью схемы. Дальше «сотрудница» заявила вартовчанке, что той надо будет дождаться звонка от представителей банка, и они помогут ей спасти свои деньги. Всё так и произошло — набрал представитель и начал давать инструкции. Выполняя их, предпринимательница отправила на «безопасный счёт» более 24 млн рублей.

Только потом она засомневалась и обратилась к знакомым. Те объяснили женщине, что её обманули. Она пошла в полицию.

Мошенники разводят россиян не только по телефону и в интернете. До сих пор они наряжаются в форму газовиков и ходят по домам, чтобы обирать доверчивых людей. Как отличить настоящего газовщика от мошенника — узнайте здесь.