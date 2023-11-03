Жизнь
07:30, 03 ноября 2023
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Российская школьница расшибла голову об арматуру на квесте «Час дьявола». Вот вам и Хеллоуин

Школьница в Москве решила на Хеллоуин пощекотать себе нервы по-настоящему, а не просто нарядиться в бабайку. Восьмиклассница пошла на квест «Час дьявола». Он также известен под названиями «Время дьявола», «Дом маньяка» и «Гостиница проклятых». Выполняя одно из заданий, 14-летняя девочка вскочила с кровати и врезалась головой в подставленную дьяволом арматуру. Ребёнка пришлось везти в больницу.

Российская школьница расшибла голову об арматуру на квесте «Час дьявола». Вот вам и Хеллоуин
© «Мир квестов»

Организаторы описывают квест «Час дьявола» так: «самое колдовское время, когда церковные дворы зевают, а сам ад выдыхает. Это то время, когда крест переворачивается с ног на голову».

Про голову они лучше бы не упоминали всуе. Из одной стены в комнате у них торчала арматура. Испугавшаяся чего-то школьница не заметила её и врезалась с разбега. Несмотря на рассечение, она продолжила игру. Об ударе головой школьница рассказала маме только дома.

Девочку положили в одну из столичных больниц. Теперь полиция проверяет организаторов. Может, у них ещё что-нибудь травмоопасное торчит в «комнате страха».

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