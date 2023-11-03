Российская школьница расшибла голову об арматуру на квесте «Час дьявола». Вот вам и Хеллоуин

Организаторы описывают квест «Час дьявола» так: «самое колдовское время, когда церковные дворы зевают, а сам ад выдыхает. Это то время, когда крест переворачивается с ног на голову».

Про голову они лучше бы не упоминали всуе. Из одной стены в комнате у них торчала арматура. Испугавшаяся чего-то школьница не заметила её и врезалась с разбега. Несмотря на рассечение, она продолжила игру. Об ударе головой школьница рассказала маме только дома.

Девочку положили в одну из столичных больниц. Теперь полиция проверяет организаторов. Может, у них ещё что-нибудь травмоопасное торчит в «комнате страха».