Российская школьница расшибла голову об арматуру на квесте «Час дьявола». Вот вам и Хеллоуин
Школьница в Москве решила на Хеллоуин пощекотать себе нервы по-настоящему, а не просто нарядиться в бабайку. Восьмиклассница пошла на квест «Час дьявола». Он также известен под названиями «Время дьявола», «Дом маньяка» и «Гостиница проклятых». Выполняя одно из заданий, 14-летняя девочка вскочила с кровати и врезалась головой в
подставленную дьяволом арматуру. Ребёнка пришлось везти в больницу.
Организаторы описывают квест «Час дьявола» так: «самое колдовское время, когда церковные дворы зевают, а сам ад выдыхает. Это то время, когда крест переворачивается с ног на голову».
Про голову они лучше бы не упоминали всуе. Из одной стены в комнате у них торчала арматура. Испугавшаяся чего-то школьница не заметила её и врезалась с разбега. Несмотря на рассечение, она продолжила игру. Об ударе головой школьница рассказала маме только дома.
Девочку положили в одну из столичных больниц. Теперь полиция проверяет организаторов. Может, у них ещё что-нибудь травмоопасное торчит в «комнате страха».