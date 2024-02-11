Жизнь
Опубликовано 11 февраля 2024, 14:50
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Россиянка родила ребёнка в машине на трассе. Доехать до больницы не дал сильный шторм

Алтайский край на днях накрыло непогодой — на улице бушевала сильная метель, видимость на дорогах стала нулевой. Многие местные отложили свои планы до разрешения обстановки, но не у всех они были настолько вынужденными, как у одной семьи из села Новоалейского. Женщина неожиданно начала рожать и нужно было срочно как-то оказаться в больнице. Супруг придумал целый план, как её довезти.
Россиянка родила ребёнка в машине на трассе. Доехать до больницы не дал сильный шторм
© Freepik/wirestock

Муж россиянки забеспокоился, что скорая может сильно задержаться из-за погодных условий, и решил вести супругу на своей машине. Бороться с метелью он задумал, заручившись поддержкой дорожных рабочих.

В итоге всё, казалось бы, идёт по плану: в сторону села действительно выехал трактор К-700, а ещё медики из двух больниц — Третьяковской и Змеиногорской.

Из Новоалейского тем временем в одной машине ехали будущая мать, её муж и местный фельдшер. Но ещё до встречи с трактором женщина родила девочку — прямо в салоне. Ей помогал фельдшер. По данным Маsh Siberia, ребёнка назвали Анютой.

В пресс-службе регионального Минтранса рассказали, что К-700 сопроводил машину до села Екатерининское. Там врачи оказали всю необходимую помощь и отправили на скорой в больницу. Спецтехника и дорожники ехали продолжили путь с ними.

А ранее женщина родила девочку в салоне самолёта, летящего из Москвы в Душанбе.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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