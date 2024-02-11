Россиянка родила ребёнка в машине на трассе. Доехать до больницы не дал сильный шторм

Муж россиянки забеспокоился, что скорая может сильно задержаться из-за погодных условий, и решил вести супругу на своей машине. Бороться с метелью он задумал, заручившись поддержкой дорожных рабочих.

В итоге всё, казалось бы, идёт по плану: в сторону села действительно выехал трактор К-700, а ещё медики из двух больниц — Третьяковской и Змеиногорской.

Из Новоалейского тем временем в одной машине ехали будущая мать, её муж и местный фельдшер. Но ещё до встречи с трактором женщина родила девочку — прямо в салоне. Ей помогал фельдшер. По данным Маsh Siberia, ребёнка назвали Анютой.

В пресс-службе регионального Минтранса рассказали, что К-700 сопроводил машину до села Екатерининское. Там врачи оказали всю необходимую помощь и отправили на скорой в больницу. Спецтехника и дорожники ехали продолжили путь с ними.

А ранее женщина родила девочку в салоне самолёта, летящего из Москвы в Душанбе.