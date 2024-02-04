Россиянка с тремя детьми поселилась в подъезде квартиры, которую сдала за миллион

Что случилось

Главная героиня этой истории — 48-летняя Елена. Судя по соцсетям, она перинатолог-остеопат, воспитывает троих детей 8, 10 и 13 лет и разводит голубых кошек.

У женщины есть квартира в новостройке на Тагильской улице (Восточный административный округ). Чтобы подзаработать, она сдала жилплощадь квартирантам, а сама переехала в вариант попроще в Московской области.

По словам Елены, ей хорошо заплатили за аренду — 1,2 млн рублей сразу за полгода (то есть по 200 000 за месяц). Но на новом месте у семьи не сложилось — женщину вместе со всеми домочадцами выселили, сообщал Shot, не уточняя причину.

В итоге москвичка решила вернуться в своё жильё и выселить квартирантов. Но деньги за аренду она к тому времени уже потратила, а жильцы выселяться без оплаты, конечно, не захотели. Тогда врач принесла к своей квартире кое-какую мебель и расположилась вместе с детьми прямо в подъезде. История быстро вызвала интерес не только соседей, но и прокуратуры.

Чем всё закончилось

После резонанса женщина и дети переехали из подъезда в социальную гостиницу. Теперь они в безопасности и тепле, сообщила РИА «Новости» уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. Животные тоже не остались на улице.

Семья и домашние питомцы теперь будут жить в комфортных условиях со всеми удобствами. В их распоряжении три спальни, кухня и два санузла.

Без денег тоже не останутся — они получают все выплаты и льготы от города, рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения. Ведомство пообещало помогать семье в решении бытовых и юридических вопросов и оказать помощь с переездом, когда решится вопрос с арендой квартиры.

Другая квартирная история произошла в Санкт-Петербурге. Там женщина сдала свою уютную евродвушку, а обратно получила свалку в четырёх стенах.