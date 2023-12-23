Россиянка с весом в 300 кг работает в больнице и ходит на телешоу

Лященко живёт в Бердске Новосибирской области. Она работает в больнице и ещё успевает ухаживать за мамой и бабушкой-инвалидом. Родственницы переживают за Анастасию, ведь ей пора позаботиться и о себе — сбросить лишний вес.

При всей своей массе женщина много двигается, ходит на третий этаж и спускается, игнорируя лифт, — пешком по лестнице. Машину водить не может, так как просто не помещается в неё, так добавилась ещё одна порция физической активности — чтобы уехать на работу, приходится идти пешком на остановку.

А после трудового дня Лященко обязательно заходит в магазин — покупает любимые продукты: многие из них те, от которых как раз легко можно поправиться. Вес у героини шоу и не сбавляется. Дошло до того, что она может мыться только в душе — перестала помещаться в ванну.

В студии врач-эндокринолог определил, что у женщины 85% веса приходится на жир. Получается, лишних в ней — 250 килограммов. Но уже есть хорошие новости: Лященко записалась в спортзал и уже сходила в бассейн.