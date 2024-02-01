Жизнь
Опубликовано 01 февраля 2024, 16:00
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Россиянка выжила после удаления 30-литровой опухоли

Заниматься самолечением любят многие россияне. И иногда такие действия помогают, а иногда — нет, и тогда приходится всё-таки обращаться к специалистам. Правда, драгоценное время нередко бывает утеряно. Например, 62-летняя жительница Башкирии обратилась к врачам с огромной опухолью яичника. Годами россиянка пыталась лечиться сама, но ничего не помогло.
Россиянка выжила после удаления 30-литровой опухоли
© freepik

Женщина поступила в больницу Кумертау с запущенной доброкачественной опухолью яичника. Попытки самолечения закончились провалом — опухоль продолжала только расти и достигла огромных размеров. В результате врачи провели операцию по удалению матки и придатков. Объём жидкости в опухоли составил 30 л.

Всё прошло хорошо, сейчас пациентка уже дома.

Ранее врачи спасли мужчину, который пожаловался на лёгкий кашель. Оказалось, что у него «грибковый шар» из спор плесени в лёгком.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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