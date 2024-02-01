Россиянка выжила после удаления 30-литровой опухоли

Женщина поступила в больницу Кумертау с запущенной доброкачественной опухолью яичника. Попытки самолечения закончились провалом — опухоль продолжала только расти и достигла огромных размеров. В результате врачи провели операцию по удалению матки и придатков. Объём жидкости в опухоли составил 30 л.

Всё прошло хорошо, сейчас пациентка уже дома.

Ранее врачи спасли мужчину, который пожаловался на лёгкий кашель. Оказалось, что у него «грибковый шар» из спор плесени в лёгком.