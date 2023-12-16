Россиянкам назвали 3 детали, которые прибавят лоска любому образу

Кожаный ремень

Этот элемент образа способен кардинально его поменять — подчеркнуть талию, расставить акценты, удлинить ноги. Самое то — ремень чёрного или коричневого оттенка с золотой или серебряной пряжкой.

Фурнитура на сумке

Запомните главное правило идеального образа: фурнитура на аксессуарах должна совпадать с цветом металла украшений. Если у вас сумка с золотой цепью или ремень с пряжкой такого же цвета — надевайте аналогичные серьги и кольца.

Маникюр

Идеальный лук невозможен без аккуратного маникюра. Считается дурным тоном не ухаживать за формой ногтей и кутикулой и ходить с отросшим покрытием. Последнее, кстати, вообще не обязательно — достаточно регулярно ухаживать за ногтями и красить их бесцветным лаком, посоветовали авторы статьи.