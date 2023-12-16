Россиянкам назвали 3 детали, которые прибавят лоска любому образу
Согласитесь, обидно потратить кучу времени, чтобы продумать аутфит для важной встречи или вечеринки, а в итоге обнаружить, что даже брендовые вещи в сочетании друг с другом смотрятся дёшево. Такой эффект может возникнуть, если не учесть маленькие, но важные нюансы. Портал Marie Claire назвал 3 детали, которые сделают любой образ дорогим.
Кожаный ремень
Этот элемент образа способен кардинально его поменять — подчеркнуть талию, расставить акценты, удлинить ноги. Самое то — ремень чёрного или коричневого оттенка с золотой или серебряной пряжкой.
Фурнитура на сумке
Запомните главное правило идеального образа: фурнитура на аксессуарах должна совпадать с цветом металла украшений. Если у вас сумка с золотой цепью или ремень с пряжкой такого же цвета — надевайте аналогичные серьги и кольца.
Маникюр
Идеальный лук невозможен без аккуратного маникюра. Считается дурным тоном не ухаживать за формой ногтей и кутикулой и ходить с отросшим покрытием. Последнее, кстати, вообще не обязательно — достаточно регулярно ухаживать за ногтями и красить их бесцветным лаком, посоветовали авторы статьи.