Россиянкам назвали 3 самых неудачных образа на первое свидание

Чрезмерный оверсайз

Мужчины любят глазами, а потому слишком уж мешковатая одежда на девушке их, скорее, оттолкнёт, считает Шумиловская. Всё потому, что чрезмерный оверсайз скрывает всю красоту фигуры от глаз.

Офисный дресс-код

Сильная и независимая женщина — это прекрасно. Однако если днём вы карабкаетесь по карьерной лестнице, хотя бы за романтическим ужином расслабьтесь и снимите на время маску строгой бизнес-леди, посоветовала эксперт в беседе с «Газетой.ru». Серая строгость офисного дресс-кода ну никак не настраивает на романтический лад, отметила она.

Дерзкое мини

Одежда, особо не оставляющая простора для фантазии, безусловно, продемонстрирует всю вашу дерзость и смелость. Однако есть сомнения, что такой образ уместен на первом свидании. Причём это в интересах самой же девушки, считает Шумиловская. Дерзкое мини в сочетании с глубоким декольте могут сделать из вас лёгкую добычу для ловеласа. Хотя даже если свидание не первое, шокировать ухажёра и остальных посетителей ресторана чрезмерной «обнажёнкой» тоже не надо, заключила эксперт.