Россиянкам назвали 3 самых неудачных образа на первое свидание
Далеко не все мужчины на первом свидании отличат дизайнерское платье от массмаркета, а оригинальную сумку Pinko от дешёвой подделки. А вот опрятный внешний вид и соответствие одежды случаю — это то, что точно оставит приятное впечатление, заявила дизайнер, основатель бренда одежды Shumi, бизнес-леди Наталья Шумиловская. Она назвала три образа, в которых точно не стоит появляться на первом свидании.
Чрезмерный оверсайз
Мужчины любят глазами, а потому слишком уж мешковатая одежда на девушке их, скорее, оттолкнёт, считает Шумиловская. Всё потому, что чрезмерный оверсайз скрывает всю красоту фигуры от глаз.
Офисный дресс-код
Сильная и независимая женщина — это прекрасно. Однако если днём вы карабкаетесь по карьерной лестнице, хотя бы за романтическим ужином расслабьтесь и снимите на время маску строгой бизнес-леди, посоветовала эксперт в беседе с «Газетой.ru». Серая строгость офисного дресс-кода ну никак не настраивает на романтический лад, отметила она.
Дерзкое мини
Одежда, особо не оставляющая простора для фантазии, безусловно, продемонстрирует всю вашу дерзость и смелость. Однако есть сомнения, что такой образ уместен на первом свидании. Причём это в интересах самой же девушки, считает Шумиловская. Дерзкое мини в сочетании с глубоким декольте могут сделать из вас лёгкую добычу для ловеласа. Хотя даже если свидание не первое, шокировать ухажёра и остальных посетителей ресторана чрезмерной «обнажёнкой» тоже не надо, заключила эксперт.