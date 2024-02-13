Россиянкам назвали два признака, которые выдают абьюзера

Признак № 1. Контроль под видом заботы

Психолог сказала, что в первое время контроль со стороны мужчины-абьюзера преподносится как забота. Он может требовать возвращаться домой в определённое время под предлогом беспокойства за возлюбленную. Также он добивается, чтобы женщина отказалась от общения с подругами или другими людьми — они на неё якобы дурно влияют.

Также абьюзер может требовать от женщины бросить работу. Подаётся это весьма безобидно, просто как распределение ролей в семье: ты будешь заниматься детьми и хозяйством, а я вас обеспечивать.

«На самом деле всё делается для того, чтобы и финансово она была зависима тоже только от него», — пояснила Аванесова RuNews24.

Специалист добавила, что абьюзер часто пытается взять под контроль и внешний вид своего партнёра.

Признак № 2. Игнорирование чувств женщины

Особенности своего характера абьюзер раскрывает уже в процессе отношений. В первое время всё идёт гладко: он крайне участлив, чуток, умеет удивлять, осыпать комплиментами, дарить подарки и т. д.

«Если он проявит агрессию на первом этапе отношений, то женщине будет проще уйти, она ещё не испытывает к нему чувств. Поэтому мужчина вначале "гладко стелет" », — объяснила психолог.

Но впоследствии абьюзер начинает относиться к женщине как к своей собственности. Он не считается с её мнением и полностью игнорирует её чувства. Например, если в какой-то день женщине не хочется заниматься любовью, он может её и принудить, отметила Аванесова.

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