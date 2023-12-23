Россиянкам назвали продукты, которые поднимут настроение в менопаузу
Обычно женщинам во время менопаузы назначают заместительную гормональную терапию (ЗГТ), но, если она противопоказана, можно обойтись тем, что под рукой. Есть целый список продуктов, которые могут облегчить симптомы и улучшить настроение. Им поделилась врач — акушер-гинеколог, репродуктолог Клиники академика Ройтберга Екатерина Варламова.
Как рассказала специалист, улучшают настроение и снижают признаки менопаузы:
- морковь;
- орехи;
- бобовые;
- брокколи;
- яблоки;
- вишня;
- семечки подсолнечника;
- семечки тыквы.
Но только на еду надеяться не стоит — также важно быть физически активной. Прогулка на свежем воздухе, например, улучшает настроение и работу сосудов, уменьшает ощущение приливов и способствует выработке кальция, объяснила Варламова.
Ранее другой гинеколог поделилась советами о том, как облегчить симптомы климакса. Кстати, как раз физкультура в этом списке.