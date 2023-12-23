Жизнь
01:00, 23 декабря 2023
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Россиянкам назвали продукты, которые поднимут настроение в менопаузу

Обычно женщинам во время менопаузы назначают заместительную гормональную терапию (ЗГТ), но, если она противопоказана, можно обойтись тем, что под рукой. Есть целый список продуктов, которые могут облегчить симптомы и улучшить настроение. Им поделилась врач — акушер-гинеколог, репродуктолог Клиники академика Ройтберга Екатерина Варламова.

Россиянкам назвали продукты, которые поднимут настроение в менопаузу
© Freepik/freepik

Как рассказала специалист, улучшают настроение и снижают признаки менопаузы:

  • морковь;
  • орехи;
  • бобовые;
  • брокколи;
  • яблоки;
  • вишня;
  • семечки подсолнечника;
  • семечки тыквы.

Но только на еду надеяться не стоит — также важно быть физически активной. Прогулка на свежем воздухе, например, улучшает настроение и работу сосудов, уменьшает ощущение приливов и способствует выработке кальция, объяснила Варламова.

Ранее другой гинеколог поделилась советами о том, как облегчить симптомы климакса. Кстати, как раз физкультура в этом списке.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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