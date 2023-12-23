Россиянкам назвали продукты, которые поднимут настроение в менопаузу

Как рассказала специалист, улучшают настроение и снижают признаки менопаузы:

морковь;

орехи;

бобовые;

брокколи;

яблоки;

вишня;

семечки подсолнечника;

семечки тыквы.

Но только на еду надеяться не стоит — также важно быть физически активной. Прогулка на свежем воздухе, например, улучшает настроение и работу сосудов, уменьшает ощущение приливов и способствует выработке кальция, объяснила Варламова.

Ранее другой гинеколог поделилась советами о том, как облегчить симптомы климакса. Кстати, как раз физкультура в этом списке.