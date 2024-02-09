Россиянкам объяснили, как сберечь здоровье на каблуках

Даже если дополнительных приспособлений нет, полезно просто разуваться каждые 3 часа буквально на пару минут. При этом можно «покататься» с носка на пятку и обратно, посоветовала эксперт.

Уменьшить столь серьёзную нагрузку на ноги можно с помощью ортопедических стелек полного контакта.

После рабочего дня на каблуках как нельзя лучше сделать самомассаж ног. Эксперт посоветовала применять «полный арсенал» манипуляций: поглаживания, растирания, разминания, скручивание стопы.

От себя добавим, что ещё можно попробовать убедить работодателя, что высокие каблуки уже не в тренде. В 2024 году в моду входят kitten heels — туфли с миниатюрным каблуком. Вот ещё 5 вариантов стильной обуви, которая будет актуальна весной.