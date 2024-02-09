Жизнь
Опубликовано 09 февраля 2024, 09:50
2 мин.

Россиянкам объяснили, как сберечь здоровье на каблуках

Каблуки добавляют элегантности образу и грации женской фигуре. Но только если они не выше 6 см и на них не приходится ходить долго. Если дресс-код требует носить туфли на каблуках постоянно, это может изуродовать фигуру, предупредила исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская. Она рассказала, как помочь ногам, если приходится часто носить каблуки.
Freepik

Freepik

Чем опасен высокий каблук для фигуры

Высокая шпилька увеличивает давление на переднюю часть стопы и нивелирует её амортизационные возможности.

Соответственно, каждый шаг даёт ударную некомпенсированную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.

Накопительный эффект от микротравм влечёт самые серьёзные последствия для всего опорно-двигательного аппарата.

«Ещё один момент: при движении как бы на цыпочках меняется естественная походка, что вызывает общий мышечный дисбаланс и перенапряжение во всём мышечном корсете. И это мы ещё не говорим о риске оступиться и подвернуть ногу на "головокружительно" высоких каблуках», — отметила врач.

Как помочь ногам, когда носишь каблуки

Снизить риски от высоких каблуков помогают профилактические мероприятия. Во-первых, в течение дня можно делать небольшую гимнастику для ног , посоветовала Чижевская.

«Присев на стул, положите перед собой теннисный мяч или скрученное полотенце. Попробуйте захватить объект пальцами ног. Удерживайте его 10 секунд и затем расслабьте ноги. Ещё одно упражнение: сидя на стуле, поднимите правую ногу и начните делать круговые движения стопой. Повторите упражнение с левой ногой», — привела пример подиатр.

Даже если дополнительных приспособлений нет, полезно просто разуваться каждые 3 часа буквально на пару минут. При этом можно «покататься» с носка на пятку и обратно, посоветовала эксперт.

Уменьшить столь серьёзную нагрузку на ноги можно с помощью ортопедических стелек полного контакта.

После рабочего дня на каблуках как нельзя лучше сделать самомассаж ног. Эксперт посоветовала применять «полный арсенал» манипуляций: поглаживания, растирания, разминания, скручивание стопы.

От себя добавим, что ещё можно попробовать убедить работодателя, что высокие каблуки уже не в тренде. В 2024 году в моду входят kitten heels — туфли с миниатюрным каблуком. Вот ещё 5 вариантов стильной обуви, которая будет актуальна весной.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.