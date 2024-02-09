Россиянкам объяснили, как сберечь здоровье на каблуках
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Чем опасен высокий каблук для фигуры
Высокая шпилька увеличивает давление на переднюю часть стопы и нивелирует её амортизационные возможности.
Соответственно, каждый шаг даёт ударную некомпенсированную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.
Накопительный эффект от микротравм влечёт самые серьёзные последствия для всего опорно-двигательного аппарата.
«Ещё один момент: при движении как бы на цыпочках меняется естественная походка, что вызывает общий мышечный дисбаланс и перенапряжение во всём мышечном корсете. И это мы ещё не говорим о риске оступиться и подвернуть ногу на "головокружительно" высоких каблуках», — отметила врач.
Как помочь ногам, когда носишь каблуки
Снизить риски от высоких каблуков помогают профилактические мероприятия. Во-первых, в течение дня можно делать небольшую гимнастику для ног , посоветовала Чижевская.
«Присев на стул, положите перед собой теннисный мяч или скрученное полотенце. Попробуйте захватить объект пальцами ног. Удерживайте его 10 секунд и затем расслабьте ноги. Ещё одно упражнение: сидя на стуле, поднимите правую ногу и начните делать круговые движения стопой. Повторите упражнение с левой ногой», — привела пример подиатр.
Даже если дополнительных приспособлений нет, полезно просто разуваться каждые 3 часа буквально на пару минут. При этом можно «покататься» с носка на пятку и обратно, посоветовала эксперт.
Уменьшить столь серьёзную нагрузку на ноги можно с помощью ортопедических стелек полного контакта.
После рабочего дня на каблуках как нельзя лучше сделать самомассаж ног. Эксперт посоветовала применять «полный арсенал» манипуляций: поглаживания, растирания, разминания, скручивание стопы.
От себя добавим, что ещё можно попробовать убедить работодателя, что высокие каблуки уже не в тренде. В 2024 году в моду входят kitten heels — туфли с миниатюрным каблуком. Вот ещё 5 вариантов стильной обуви, которая будет актуальна весной.