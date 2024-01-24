Россиянкам перечислили 5 обязательных вопросов на первом свидании

Первое свидание — всегда волнительный опыт. Встреча с потенциальным партнёром не должна превращаться в собеседование. Тем не менее некоторые важные детали лучше уточнить на берегу, чтобы потом не разочаровываться в человеке. Что стоит спросить у мужчины на первом свидании, рассказала системный сексуальный терапевт, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Кира Бахтина.