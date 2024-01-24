Жизнь
Опубликовано 24 января 2024, 07:00
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Россиянкам перечислили 5 обязательных вопросов на первом свидании

Первое свидание — всегда волнительный опыт. Встреча с потенциальным партнёром не должна превращаться в собеседование. Тем не менее некоторые важные детали лучше уточнить на берегу, чтобы потом не разочаровываться в человеке. Что стоит спросить у мужчины на первом свидании, рассказала системный сексуальный терапевт, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Кира Бахтина.
Россиянкам перечислили 5 обязательных вопросов на первом свидании
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Что спросить у мужчины на первом свидании:

  • есть ли у него мечта. По ответу можно понять, какие у него ценности и что занимает его в данный период времени;
  • помнит ли он момент, когда был по-настоящему счастлив. Этот вопрос поможет увидеть, насколько человек готов к взаимодействию с вами;
  • как выглядят его идеальные выходные. Так можно разузнать о его интересах и оценить его личностные качества;
  • как он понимает, что человек влюблён в него. «Язык любви» своего партнёра надо знать, чтобы избежать недопонимания, отметила Бахтина в беседе с изданием «Доктор Питер»;
  • каким свойством характера он гордится. Ответ подскажет, что ценит человек не только в себе, но и в других.

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Автор:Евгения Лещова
Редакция
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