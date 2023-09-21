Россиянкам рассказали, что лучше носить осенью. Ликбез от профессора моды

Одежда

Брюки

В гардеробе должно быть несколько пар брюк разного покроя и цвета (светлые, тёмные). Сегодня мода допускает брюки разной формы: прямые, узкие, расклёшенные. Главное — учитывать собственное телосложение и параметры. Из деловых предпочтительны брюки со стрелкой!

Гардероб ни одной женщины не может обойтись без джинсов. Но при их подборе не стоит гнаться за какими-то сверхмодными формами и расцветками, а найти то, что подходит вам и украшает вас. Джинсы предпочтительны прямые, разнообразные по длине.

Юбки

Юбки в основном миди, прикрывающие колено. Главное — подходящие по фигуре. Простая белая футболка без принта подойдёт и для повседневных, и для деловых образов.

Рубашка, джемпер и верхняя одежда

Кашемировое пальто классических цветов, кожаная куртка-косуха (особый шик уже не один сезон, укороченная, с накладным поясом на пряжке, продетым через шлёвки). Блейзер (жакет), который надевают с трикотажным платьем-миди, с брюками и джинсами. Сохраняет актуальность тренч (плащ спортивно-деловой традиционной стилистики) спокойных коричневых и бежевых оттенков.

Модный гардероб хорошо дополнит тёплый жакет оверсайз, который, по все видимости, никогда не выйдет из моды. Обязателен джемпер или свитер. Неплохо иметь несколько толстовок и тёплую блузу-рубашку с лаконичным принтом, заправляемую в брюки.

На осень можно приобрести футболку с длинным рукавом в матросскую полоску. Белая рубашка строгого мужского покроя может носиться как со строгими костюмами любых цветов, так и навыпуск с джинсами.

Обувь и аксессуары

Из обуви и аксессуаров актуальны чёрные ботинки или ботильоны, а также туфли с широким устойчивым каблуком — сантиметров 5-6. Особо отмечу лоферы, которые сочетаются со всеми джинсами, брюками.

Особый шарм сезона — сочетание белых кроссовок с деловым костюмом. Со всеми предметами из выбранной капсулы будет хорошо сочетаться чёрная сумка. Не забывайте про набор шарфов с модными принтами! Они не только согреют, но и разнообразят ваши образы.