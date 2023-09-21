Жизнь
11:45, 21 сентября 2023
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Россиянкам рассказали, что лучше носить осенью. Ликбез от профессора моды

Осенью полезно провести ревизию своего гардероба, выбросить неиспользуемые вещи и приобрести недостающие. Если вы не хотите тратить много денег на одежду и при этом быть в тренде, эксперт-имиджелог, наставник стилистов и имиджмейкеров, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева-Сорина рекомендует использовать концепцию капсульного гардероба. Капсулы позволяют создавать разные комплекты из ограниченного количества вещей, хорошо сочетающихся между собой. Но что носить осенью, придерживаясь концепции капсульного гардероба?

Россиянкам рассказали, что лучше носить осенью. Ликбез от профессора моды

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Одежда

Брюки

В гардеробе должно быть несколько пар брюк разного покроя и цвета (светлые, тёмные). Сегодня мода допускает брюки разной формы: прямые, узкие, расклёшенные. Главное — учитывать собственное телосложение и параметры. Из деловых предпочтительны брюки со стрелкой!

Гардероб ни одной женщины не может обойтись без джинсов. Но при их подборе не стоит гнаться за какими-то сверхмодными формами и расцветками, а найти то, что подходит вам и украшает вас. Джинсы предпочтительны прямые, разнообразные по длине.

Юбки

Юбки в основном миди, прикрывающие колено. Главное — подходящие по фигуре. Простая белая футболка без принта подойдёт и для повседневных, и для деловых образов.

Рубашка, джемпер и верхняя одежда

Кашемировое пальто классических цветов, кожаная куртка-косуха (особый шик уже не один сезон, укороченная, с накладным поясом на пряжке, продетым через шлёвки). Блейзер (жакет), который надевают с трикотажным платьем-миди, с брюками и джинсами. Сохраняет актуальность тренч (плащ спортивно-деловой традиционной стилистики) спокойных коричневых и бежевых оттенков.

Модный гардероб хорошо дополнит тёплый жакет оверсайз, который, по все видимости, никогда не выйдет из моды. Обязателен джемпер или свитер. Неплохо иметь несколько толстовок и тёплую блузу-рубашку с лаконичным принтом, заправляемую в брюки.

На осень можно приобрести футболку с длинным рукавом в матросскую полоску. Белая рубашка строгого мужского покроя может носиться как со строгими костюмами любых цветов, так и навыпуск с джинсами.

Обувь и аксессуары

Из обуви и аксессуаров актуальны чёрные ботинки или ботильоны, а также туфли с широким устойчивым каблуком — сантиметров 5-6. Особо отмечу лоферы, которые сочетаются со всеми джинсами, брюками.

Особый шарм сезона — сочетание белых кроссовок с деловым костюмом. Со всеми предметами из выбранной капсулы будет хорошо сочетаться чёрная сумка. Не забывайте про набор шарфов с модными принтами! Они не только согреют, но и разнообразят ваши образы.

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