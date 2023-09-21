Россиянкам рассказали, что лучше носить осенью. Ликбез от профессора моды
Осенью полезно провести ревизию своего гардероба, выбросить неиспользуемые вещи и приобрести недостающие. Если вы не хотите тратить много денег на одежду и при этом быть в тренде, эксперт-имиджелог, наставник стилистов и имиджмейкеров, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева-Сорина рекомендует использовать концепцию капсульного гардероба. Капсулы позволяют создавать разные комплекты из ограниченного количества вещей, хорошо сочетающихся между собой. Но что носить осенью, придерживаясь концепции капсульного гардероба?
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Одежда
Брюки
В гардеробе должно быть несколько пар брюк разного покроя и цвета (светлые, тёмные). Сегодня мода допускает брюки разной формы: прямые, узкие, расклёшенные. Главное — учитывать собственное телосложение и параметры. Из деловых предпочтительны брюки со стрелкой!
Гардероб ни одной женщины не может обойтись без джинсов. Но при их подборе не стоит гнаться за какими-то сверхмодными формами и расцветками, а найти то, что подходит вам и украшает вас. Джинсы предпочтительны прямые, разнообразные по длине.
Юбки
Юбки в основном миди, прикрывающие колено. Главное — подходящие по фигуре. Простая белая футболка без принта подойдёт и для повседневных, и для деловых образов.
Рубашка, джемпер и верхняя одежда
Кашемировое пальто классических цветов, кожаная куртка-косуха (особый шик уже не один сезон, укороченная, с накладным поясом на пряжке, продетым через шлёвки). Блейзер (жакет), который надевают с трикотажным платьем-миди, с брюками и джинсами. Сохраняет актуальность тренч (плащ спортивно-деловой традиционной стилистики) спокойных коричневых и бежевых оттенков.
Модный гардероб хорошо дополнит тёплый жакет оверсайз, который, по все видимости, никогда не выйдет из моды. Обязателен джемпер или свитер. Неплохо иметь несколько толстовок и тёплую блузу-рубашку с лаконичным принтом, заправляемую в брюки.
На осень можно приобрести футболку с длинным рукавом в матросскую полоску. Белая рубашка строгого мужского покроя может носиться как со строгими костюмами любых цветов, так и навыпуск с джинсами.
Обувь и аксессуары
Из обуви и аксессуаров актуальны чёрные ботинки или ботильоны, а также туфли с широким устойчивым каблуком — сантиметров 5-6. Особо отмечу лоферы, которые сочетаются со всеми джинсами, брюками.
Особый шарм сезона — сочетание белых кроссовок с деловым костюмом. Со всеми предметами из выбранной капсулы будет хорошо сочетаться чёрная сумка. Не забывайте про набор шарфов с модными принтами! Они не только согреют, но и разнообразят ваши образы.