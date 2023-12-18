Россиянкам рассказали, что нужно знать о беременности после 40
Женщина вполне может родить и после 40 лет, но далеко не каждая решается это сделать. В том числе из-за ограничений, связанных с поздними родами. Речь о врождённых болезнях и осложнениях. Однако современная медицина творит чудеса, и 45-летняя женщина вполне может выносить здорового ребёнка. Подробнее о «зрелой» беременности рассказала главный врач Института репродуктивной медицины Remedi Елена Младова.
Мифы о беременности после 45
Бабушка родила в 50, значит, и я смогу
Надеяться не стоит ни на безупречное здоровье, ни на генетику. К сожалению, фертильность не зависит напрямую от образа жизни: в 45 лет забеременеть самостоятельно трудно даже исключительно спортивной, здоровой и активной женщине. Дело в том, что после 35 лет способность к зачатию начинает снижаться абсолютно у всех.
Беременеть после 40 лет опасно
Действительно, после 40 повышается риск осложнений для матери — внематочная беременность, преэклампсия, гестационный диабет. А у плода возможны задержки развития, генетические отклонения.
Хорошая новость в том, что эти осложнения не так часты, а современные репродуктивные технологии и грамотное ведение беременности помогают свести их к минимуму. Если зачатие произошло, у женщины есть все шансы выносить здорового малыша и в 40, и в 45 лет.
Возраст мужчины не имеет значения
В вопросах фертильности важен возраст обоих родителей. Есть исследования, доказывающие, что с возрастом снижается и качество, и количество спермы. Успех программ ЭКО с использованием клеток мужчин старше 50 — 29,5% против 48,9% для 35-летних. На помощь приходят различные технологии: например, ИКСИ — метод, позволяющий выбрать здоровый сперматозоид и использовать для оплодотворения именно его.
После 40 — только кесарево сечение и искусственное вскармливание
Возраст — совершенно не противопоказание к естественным родам и грудному вскармливанию. Если беременность протекает нормально, нет осложнений и опасений со стороны лечащего врача, плановое кесарево сечение не требуется.
То, что у женщин 40+ «не хватает молока», — не более, чем миф. Успех грудного вскармливания в большей степени зависит от его правильной организации, а не от того, сколько маме лет.