Россиянкам рассказали, что нужно знать о беременности после 40

Мифы о беременности после 45

Бабушка родила в 50, значит, и я смогу

Надеяться не стоит ни на безупречное здоровье, ни на генетику. К сожалению, фертильность не зависит напрямую от образа жизни: в 45 лет забеременеть самостоятельно трудно даже исключительно спортивной, здоровой и активной женщине. Дело в том, что после 35 лет способность к зачатию начинает снижаться абсолютно у всех.

Беременеть после 40 лет опасно

Действительно, после 40 повышается риск осложнений для матери — внематочная беременность, преэклампсия, гестационный диабет. А у плода возможны задержки развития, генетические отклонения.

Хорошая новость в том, что эти осложнения не так часты, а современные репродуктивные технологии и грамотное ведение беременности помогают свести их к минимуму. Если зачатие произошло, у женщины есть все шансы выносить здорового малыша и в 40, и в 45 лет.

Возраст мужчины не имеет значения

В вопросах фертильности важен возраст обоих родителей. Есть исследования, доказывающие, что с возрастом снижается и качество, и количество спермы. Успех программ ЭКО с использованием клеток мужчин старше 50 — 29,5% против 48,9% для 35-летних. На помощь приходят различные технологии: например, ИКСИ — метод, позволяющий выбрать здоровый сперматозоид и использовать для оплодотворения именно его.

После 40 — только кесарево сечение и искусственное вскармливание

Возраст — совершенно не противопоказание к естественным родам и грудному вскармливанию. Если беременность протекает нормально, нет осложнений и опасений со стороны лечащего врача, плановое кесарево сечение не требуется.

То, что у женщин 40+ «не хватает молока», — не более, чем миф. Успех грудного вскармливания в большей степени зависит от его правильной организации, а не от того, сколько маме лет.