Россиянкам рассказали, как не забеременеть после родов

По словам эксперта, рекомендуемый интервал между беременностями составляет два года. Поэтому если в планах после одной беременности нет сразу же второй, важно подобрать средства контрацепции. Сделать это нужно уже через 6−8 недель после родов.

Врач напомнила, что цикл может восстановиться быстро, а овуляция — произойти и без месячных. Так что забеременеть можно ещё до прихода первой менструации после родов.

При грудном вскармливании есть несколько методов контрацепции. Собственно само кормление грудью может защитить от наступления беременности, но при соблюдении некоторых условий. Этот способ работает только в первые полгода после родов и только если менструаций нет. Плюс малыш должен питаться исключительно молоком матери (без прикормов), а интервалы между кормлениями не должны превышать 3−4 часа днём и 5−6 часов ночью.

Среди методов послеродовой контрацепции есть также:

спермициды (препараты, разрушающие сперматозоиды);

барьерная контрацепция (презервативы и другое);

противозачаточные таблетки (подойдут прогестиновые таблетки — «мини-пили» без эстрогенного компонента).

Есть варианты и для долгосрочной контрацепции, если беременности в планах на ближайшие годы нет. Это гормональные и негормональные внутриматочные спирали. Такие можно установить уже через шесть недель после родов на срок до пяти лет. Снять её можно в любой момент. Ещё один вариант — имплантат «Импланон НКСТ» с этоногестрелом. Он ставится через месяц после родов и работает три года. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.

О том, что делать, если не получается забеременеть, рассказали тут.