Россиянкам рассказали, как распознать в будущем муже тирана

Специалист отметила, что предложение выйти замуж может быть спонтанным, если молодой человек ещё юн. Всё-таки в крови бурлят гормоны. А вот если с браком торопится взрослый и состоявшийся человек (от 25 лет), то, скорее всего, к такой влюблённости примешивается ещё и тревога.

Психолог объяснила, что тревожный жених боится потерять возлюбленную, поэтому считает, что только брак позволит быть вместе навсегда. Другие звоночки — ревность, внутренние комплексы, низкая самооценка.

«Человек начинает проявлять нотки контроля, например спрашивать, где его партнёр был, чем занимался. Начинает что-то запрещать. Ещё примешиваются негативные отзывы о тех людях, с которыми партнёр общался до этого», — предупредила Завгороднева в беседе с «Подмосковье сегодня».

Дальше — хуже. Свою жену тиран будет постепенно отрезать от семьи и друзей. Его начнут раздражать поездки к родным.

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