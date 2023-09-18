Россиянкам рассказали, о чём спросить на первом приёме при беременности

По словам Марченко, на первом приёме врач займётся сбором семейного анамнеза, запишет все хронические заболевания. Расскажите, у каких специалистов наблюдаетесь и какие принимаете препараты.

Важно упоминать даже о незначительных, на первый взгляд, деталях. Можно прийти со списком всего, что хотите сказать.

Задавать вопросы сможете и вы. Вот что можно узнать:

Какие обследования и в какие периоды беременности нужно пройти.

К каким профильным врачам нужно будет сходить.

Из-за чего стоит беспокоиться, в каких случаях нужно срочно обращаться к врачу. По словам гинеколога, чаще всего беременных беспокоят:

боли в животе — лёгкие боли могут быть и нормой, но всё равно нужно рассказывать о них лечащему врачу. Немедленно обратиться стоит, если боли сильные и с кровянистыми выделениями — не исключено, что проблема серьёзная. токсикоз — частая и сильная тошнота и рвота могут привести к обезвоживанию. Важно обратиться к врачу — он либо подскажет, как облегчить состояние, или назначит препараты. тревожность и плаксивость — это норма для беременных, так как меняется гормональный фон. Но если это доставляет вам сильный дискомфорт, также можно поговорить об этом с лечащим врачом.

Как нужно питаться — что добавить в рацион и исключить из него. Также лечащий врач может порекомендовать меню, которое позволит снизить до минимума риск развития гестационного сахарного диабета (диабета беременных). Например, количество белков увеличить, а быстрых углеводов — снизить.

По словам Марченко, если чего-то очень хочется, то не стоит себе этого запрещать, при этом всё должно быть в меру.

Физические нагрузки: узнайте, что вам рекомендовано, что разрешено и к чему есть противопоказания на основании индивидуальных особенностей и состояния здоровья. Физическая активность показана беременным женщинам, а её отсутствие может привести к набору избыточного веса и повредить женщине и будущему ребёнку.

Тем более сейчас есть множество различных тренировок и упражнений именно для женщин в положении. Врач отметила, что спорт и ежедневные пешие прогулки должны стать нормой.

Например, жещинам в положении подойдут кардиотренировки низкой интенсивности. Но, по словам фитнес-тренера Юлии Гуляевой, любые активности допустимы только с разрешения врача и, конечно, нужно следить за состоянием в процессе.