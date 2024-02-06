Россиянкам рассказали, почему пропадает влечение

Почему у женщин пропадает влечение

Физиология

По словам Казаковой, либидо может пропасть из-за снижения уровня тестостерона с возрастом. Пиковое количество этого гормона наблюдается в возрасте 20−30 лет, а потом постепенно уменьшается.

Также снижение влечения появляется в послеродовой период. В этот момент в женском организме усиливается выработка пролактина, а уровень эстрогенов падает. В результате во влагалище может появиться сухость, и половые акты будут приводить к микротравмам. Плюс в этой ситуации психологические факторы вроде усталости и переутомления тоже играют свою роль.

Ещё либидо снижается в период перед менопаузой и с её наступлением. В это время выработка эстрогенов и тестостерона заметно снижается.

Болезни

Врач рассказала, что влечение снижается при таких заболеваниях репродуктивной системы, как:

эндометриоз;

миома матки;

спаечный процесс;

вагинизм.

Фоновые патологии тоже могут сыграть свою роль. Среди них — болезни сердечно-сосудистой, эндокринной систем, онкология, расстройства психики — депрессия, тревожное расстройство, обсессивно-компульсивные расстройства.

Другие причины

Либидо может падать на фоне приёма контрацептивов, антидепрессантов, бета-блокаторов и некоторых других лекарств. Также к проблемам с желанием приводит стресс, трудности в отношениях с партнёром, неуверенность в себе, недовольство внешностью.

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