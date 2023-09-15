Россиянкам рассказали, почему в менопаузу растёт холестерин и как его снизить

Как объяснила кандидат медицинских наук Тамара Нураева, проблемы с холестерином могут начаться через 2–3 года после начала менопаузы. Всё потому, что значимая часть холестерина необходима для выработки женских половых гормонов, но из-за угасания репродуктивной системы потребности в этих липидах нет, поэтому они попадают в кровь и задерживаются на стенках сосудов. К тому же с наступлением климакса у женщин часто пробуждается аппетит. Они налегают на жирное и калорийное, и, как результат, «плохой» холестерин подскакивает.

В зоне риска любители фастфуда, булочек, колбас и сладостей, а ещё женщины, которые не дружат со спортом и имеют лишний вес. У таких дам есть все шансы услышать однажды от врача такой диагноз, как атеросклероз или что-то подобное. Кстати, нормы общего холестерина для женщин в возрасте 45–50 лет — 3,94–6,86 ммоль/л, для тех, кому за 50, — 4,20–7,38.

При высоком холестерине могут назначить статины. Это лекарственные препараты, которые помогают снизить уровень «плохого холестерина» и воспаление в сосудах. Они нужны для того, чтобы не довести историю с повышенным холестерином до инсульта или других крайне опасных состояний.

Их всегда выписывает врач. Он учитывает и показатели холестерина, и имеющиеся заболевания сердца и сосудов. Перед назначением таких препаратов Нураева также посоветовала сделать УЗИ брахиоцефальных артерий, вен нижних конечностей, печени и желчевыводящих путей.

Чтобы потом не думать, как же снизить высокий холестерин, лучше всего не допускать его роста. Для это эксперт порекомендовала соблюдать принципы рационального питания, не есть в ресторанах быстрого питания, отказаться от быстрых углеводов, заниматься спортом, а ещё контролировать вес и следить за индексом массы тела.