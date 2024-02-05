Россиянкам рассказали, в чём выходить замуж в 2024 году. Главные тренды

Свадебные тренды 2024 года

Классика

Кружево, рюши, фата и пышная юбка… На фоне торжествующего в последнее время минимализма звучит как мечта провинциальной невесты из прошлого века. Но не торопитесь ухмыляться.

Во-первых, классика вечна. А во-вторых, в тренде — её новое прочтение.

Ажурное платье — то, что нужно, если сочетать несколько видов кружева и ткань с другой фактурой.