Россиянкам с детьми дали совет, как рассказать о них новому кавалеру

Сразу рассказав о ребёнке, вы сэкономите и своё время, и время потенциального возлюбленного, отметила эксперт. По её словам, если уже на первом свидании мужчина прямо говорит, что не собирается строить отношения с женщиной, у которой уже есть дети, — это просто не ваш человек.

Если мужчина узнает о наличии у вас детей не сразу, а через какое-то время, когда у него уже будут к вам чувства, он, возможно, и не уйдёт. Однако точно будет чувствовать себя обманутым. И есть вероятность, что это может отразиться на его отношении к детям, предупредила психолог.

Вообще многие мужчины положительно относятся к наличию детей, но только если вы не посвящаете им 90% времени и не злоупотребляете общением с их отцом, отметила Мирошниченко в беседе с «Газетой.ru». Она добавила, что детей можно подключать к совместному времяпрепровождению, когда ваши отношения станут доверительными и стабильными.

Многие новоиспечённые родители вынуждены ютиться в небольшой жилплощади. Волей-неволей приходится задаваться вопросом, можно ли заниматься сексом «при детях». Врач-психиатр-сексолог рассказала, чем это может обернуться для всех участников действа и как быть, если вас всё же застукали за интимом.