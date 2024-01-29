Опубликовано 29 января 2024, 14:40
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Россиянку почти парализовало из-за гнойного отита
28-летняя женщина чуть не умерла после осложнений от отита. Конечно, мало кто задумывается, что из-за отита может парализовать, но если не лечить болезни вовремя, то возможно всякое. По данным News.ru, в подмосковную больницу в городе Балашихе поступила девушка с жалобами на гнойные выделения и боль в ухе. Плюс у неё были проблемы с движением рук и ног.
По словам заведующего оториноларингологическим отделением Алексея Агафонова, у пациентки выявили менингоэнцефалит — гнойное воспаление головного мозга. Он появился из-за того, что отит не лечился и скопившийся гной начал давить на зоны мозга, которые отвечают за двигательные функции. Женщина досиделась до того, что не могла поднять ни ноги, ни руки.
Девушке сделали операцию на среднем ухе, и работа конечностей вернулась в прежнее русло. Агафонов уточнил, что такие осложнения от отита — редкий случай.
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