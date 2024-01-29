Россиянку почти парализовало из-за гнойного отита

По словам заведующего оториноларингологическим отделением Алексея Агафонова, у пациентки выявили менингоэнцефалит — гнойное воспаление головного мозга. Он появился из-за того, что отит не лечился и скопившийся гной начал давить на зоны мозга, которые отвечают за двигательные функции. Женщина досиделась до того, что не могла поднять ни ноги, ни руки.

Девушке сделали операцию на среднем ухе, и работа конечностей вернулась в прежнее русло. Агафонов уточнил, что такие осложнения от отита — редкий случай.

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