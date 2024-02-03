Россиянку задержали в аэропорту из-за нового закона. И так будет со всеми из Свердловска

В чём обнаружилась проблема — до 1991 года Екатеринбург назывался Свердловском, поэтому у россиянки в свидетельстве рождения стоял Свердловск. Но когда она вышла замуж, паспорт поменяли и в месте рождения указали Екатеринбург.

Казалось бы, и что такого? Однако с 11 декабря 2023 года действует закон, по которому данные паспорта и и свидетельства о рождении должны совпадать. Женщина совершенно об этом забыла в запаре перед отпуском, тем более для вылета ей всё равно требовался лишь загранник. Однако её задержали.

Улетать супружеская пара планировала 28 декабря, поэтому с момента принятия закона прошло немного времени. Сотрудники аэропорта ругались, женщина упрашивала её выпустить, потому что иначе тур за 150 000 рублей бы сгорел. В итоге со скрипом россиян отправили в отпуск. И по прилёту у них возникли те же проблемы, но на родину не пустить их не могли, так что всё обошлось.

Когда отправляешься в отпуск, может произойти всё что угодно. Например, более сотни пассажиров застряли в московском аэропорту на 15 часов, вместо того чтобы полететь на Шри-Ланку.