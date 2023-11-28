Россию завалит снегом. Каким регионам предсказывают непогоду
Сильные снегопады совсем скоро пройдут в нескольких областях центральной части России. Вечером 29 ноября снег повалит сразу в Воронежской, Брянской, Орловской и Тульской областях. Также в этот день он ожидается в Смоленске и Великих Луках. По прогнозу, всё завершится лишь во вторую половину дня 30 ноября. Ну а дальше осадки переместятся севернее.
30 ноября сильным снегом накроет Ярославль, Кострому, Великий Новгород и Санкт-Петербург, рассказал «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В этот же день он пройдёт в Москве и в городах севернее столицы. Южной половине Центрального федерального округа достанется ещё и в среду.
Утром 29 ноября в Московской области столбики термометров могут доходить до минус 10–15 градусов, 30-го будет 3–5 мороза.
Также сильные осадки обещают югу европейской территории России, причём на оба дня — и 29, и 30 ноября. Это вновь затронет Крым и Черноморское побережье Кавказа. В прибрежных районах также будет сильный ветер — до 20–25 м/с.
А в МЧС предупредили жителей 15 регионов о «жестоком шторме» — скорость ветра будет доходить до 30 м/с, а осадки местами — до 25 мм. Мы рассказали, кому грозит такая непогода.