Россию завалит снегом. Каким регионам предсказывают непогоду

30 ноября сильным снегом накроет Ярославль, Кострому, Великий Новгород и Санкт-Петербург, рассказал «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В этот же день он пройдёт в Москве и в городах севернее столицы. Южной половине Центрального федерального округа достанется ещё и в среду.

Утром 29 ноября в Московской области столбики термометров могут доходить до минус 10–15 градусов, 30-го будет 3–5 мороза.

Также сильные осадки обещают югу европейской территории России, причём на оба дня — и 29, и 30 ноября. Это вновь затронет Крым и Черноморское побережье Кавказа. В прибрежных районах также будет сильный ветер — до 20–25 м/с.

А в МЧС предупредили жителей 15 регионов о «жестоком шторме» — скорость ветра будет доходить до 30 м/с, а осадки местами — до 25 мм. Мы рассказали, кому грозит такая непогода.