Роза Сябитова раскрыла, кто посмел травить главную сваху России

Как рассказала 61-летняя Сябитова, она училась в обычной школе, но хороших воспоминаний у неё о школьной поре не было.

«Я на себе испытала все прелести, как сейчас говорят, буллинга. В моё время это называлось "чморить"», — заявила телеведущая. Она добавила, что не терпела это и отвечала обидчикам соответственно. Из-за чего за ней закрепилась репутация хулиганки, хотя первой она никогда не начинала. Оценки, конечно, тоже были ужасные.

Хотя было и хорошее — в этом водовороте проблем и хейтеров Сябитовой попалась нормальная учительница истории. Она поставила девочке в четверти 4 и посоветовала хорошо учиться, чтобы получить хороший аттестат и вырваться из этой неблагополучной среды. С тех пор телеведущая и начала налегать на учёбу, а в итоге — добилась успеха.

К слову, психологи рассказали, что может скрываться за нежеланием школьника учиться, делать уроки и ходить на занятия. И, прежде чем кричать на него и ругать, стоит разобраться в причинах, которые могут быть ну очень серьёзными. Подробнее об этом можно узнать здесь.