Жизнь
Опубликовано 09 февраля 2024, 13:50
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Рудковская обрушила гнев на домработниц, которые посмели примерить её платья

За последние годы Яна Рудковская изрядно натерпелась от наёмных работников. По их вине продюсер Димы Билана лишилась дорогущей сумки, а её муж Евгений Плющенко — авто за миллионы рублей. Недавно бизнесвумен поймала двух помощниц на том, что, пока звёздное семейство отдыхало на Мальдивах, они воспользовались личными вещами хозяйки.
Рудковская обрушила гнев на домработниц, которые посмели примерить её платья

© Телеграм-канал «Голубь Мира Яна Рудковская»

Рудковская узнала правду, когда решила распрощаться с одной из девушек. На прощание уволенная домработница прислала хозяйке фото бывшей напарницы, которая фотографировалась в нарядах Рудковской.

Когда продюсер пошла разбираться с той девушкой, она рассказала, что уволенная сотрудница и вовсе на досуге плескалась в личной ванной Рудковской.

В итоге работы лишились обе девушки.

И эта история не единственная, когда Рудковской пришлось разбираться с прислугой. Например, 12 лет назад женщина из Таджикистана, помогавшая продюсеру по хозяйству, уничтожила её сумку Hermes Birkin. Женщина вместо того чтобы просто смахнуть с сумки пыль, решила искупать её под краном.

А Евгений Плющенко из-за недобросовестных работников лишился «гелендвагена», пока был с семьёй в отпуске. Его охранники и помощник по дому взяли машину покататься, но не рассчитали и врезались в дерево так, что у авто G-класса снесло половину «морды».

Рудковская в своём телеграм-канале призналась, что после всего этого напичкала весь дом камерами, чтобы быть в курсе происходящего.

Ранее Рудковская рассказала, как едва не угробила себя таблетками для похудения.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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