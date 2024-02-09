Рудковская обрушила гнев на домработниц, которые посмели примерить её платья

Рудковская узнала правду, когда решила распрощаться с одной из девушек. На прощание уволенная домработница прислала хозяйке фото бывшей напарницы, которая фотографировалась в нарядах Рудковской.

Когда продюсер пошла разбираться с той девушкой, она рассказала, что уволенная сотрудница и вовсе на досуге плескалась в личной ванной Рудковской.

В итоге работы лишились обе девушки.

И эта история не единственная, когда Рудковской пришлось разбираться с прислугой. Например, 12 лет назад женщина из Таджикистана, помогавшая продюсеру по хозяйству, уничтожила её сумку Hermes Birkin. Женщина вместо того чтобы просто смахнуть с сумки пыль, решила искупать её под краном.

А Евгений Плющенко из-за недобросовестных работников лишился «гелендвагена», пока был с семьёй в отпуске. Его охранники и помощник по дому взяли машину покататься, но не рассчитали и врезались в дерево так, что у авто G-класса снесло половину «морды».

Рудковская в своём телеграм-канале призналась, что после всего этого напичкала весь дом камерами, чтобы быть в курсе происходящего.

Ранее Рудковская рассказала, как едва не угробила себя таблетками для похудения.