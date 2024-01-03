Рудковская пригласила Киркорова на ледовое шоу, невзирая на «голую» вечеринку

Рудковская рассказала «Спорт-Экспрессу», что вместе с Киркоровым и Биланом переживает то, что с ними стряслось. Но вопрос, приглашать ли их на шоу, даже не стоял.

«Все ждут на наших шоу двух людей: Филиппа и Диму. Так сложилась жизнь, что есть трудности. Я с ними вместе их переживаю и прохожу», — поделилась она.

Сама Рудковская тоже могла бы быть на скандальной вечеринке. Её заметили в списках приглашённых. Но продюсер не пришла и избавила себя от кучи проблем.