Рудковская пригласила Киркорова на ледовое шоу, невзирая на «голую» вечеринку
Жизнь Филиппа Киркорова и Димы Билана изменила одна ночь — с 20 на 21 декабря 2023 года. Тогда они оба появились на «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Оба после записали видео с оправданиями, но всё равно пострадали. Больше всего досталось Киркорову — его вырезали из новогодних эфиров федеральных каналов и даже из одного фильма. Но обоих артистов с радостью встретила продюсер Яна Рудковская на шоу её мужа — фигуриста Евгения Плющенко.
Рудковская рассказала «Спорт-Экспрессу», что вместе с Киркоровым и Биланом переживает то, что с ними стряслось. Но вопрос, приглашать ли их на шоу, даже не стоял.
«Все ждут на наших шоу двух людей: Филиппа и Диму. Так сложилась жизнь, что есть трудности. Я с ними вместе их переживаю и прохожу», — поделилась она.
Сама Рудковская тоже могла бы быть на скандальной вечеринке. Её заметили в списках приглашённых. Но продюсер не пришла и избавила себя от кучи проблем.