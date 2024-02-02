Жизнь
Опубликовано 02 февраля 2024, 11:20
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Рудковская рассказала, что пила таблетки от похудения и чуть себя не угробила

В погоне за фигурой своей мечты на ограничения в питании и регулярный спорт готовы не все. Многие хотят волшебную таблетку, которая поможет стать стройным без лишних усилий и затрат времени. Правда, люди забывают, что такие препараты имеют серьёзную побочку и в результате можно серьёзно подорвать своё здоровье. Вот и продюсер Яна Рудковская поделилась личной историей.
Рудковская рассказала, что пила таблетки от похудения и чуть себя не угробила

© rudkovskayaofficial/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Женщина призналась, что пила «тайские таблетки» от похудения 25 лет назад. Тогда, заметила она, на них худели все, а стоили они немало. Рудковская заметно похудела — будто таяла на глазах, потому что аппетита не было, а в туалет приходилось бегать часто.

Правда, позже она узнала, что у препарата жуткая побочка из-за смеси мочегонных и слабительных препаратов. Среди частных сопутствующих похудению ощущений — головокружение, обезвоживание, тахикардия, проблемы со стулом.

Рудковская призналась, что похудела, но растеряла часть здоровья. Были, по её словам, и те, кого еле откачали. «Мораль отсюда такова: не всё то золото, что блестит. Ни в коем случае не ведитесь на все эти заманухи в интернете», — заключила селебрити.

О том, как Бьянка похудела на 32 кг, рассказали тут.

Автор:iDatica, Анна Рожкова
Редакция
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